Mercato - Officiel : L’ASSE prolonge une nouvelle pépite !

Publié le 24 avril 2020 à 12h40 par T.M.

L’ASSE multiplie les prolongations de ses talents. Ainsi, après Wesley Fofana et Charles Abi, c’est Mahdi Camara qui a paraphé un nouveau contrat.