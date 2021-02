Mercato - Officiel : Kenny Lala quitte Strasbourg !

Foot - Mercato

Comme annoncé ces dernières heures, Kenny Lala quitte officiellement le RC Strasbourg pour s’engager avec l’Olympiakos.

Longtemps pisté par l’OM, Kenny Lala quitte finalement la Ligue 1 cet hiver. Le latéral droit de 29 ans vient d’officialiser son transfert à l’Olympiakos, où il s’est engagé jusqu’en 2023 alors que son contrat arrivait à expiration en juin prochain avec le RC Strasbourg.

Oh... Lala is HERE! #Olympiacos #Transfer #Welcome #KennyLala #WelcomeKenny #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/9ZrtXUUDxO