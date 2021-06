Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Officiel : Fabio Paratici débarque à Tottenham !

Publié le 12 juin 2021 à 18h13 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 18h18

Fabio Paratici est officiellement le nouveau directeur sportif de Tottenham. Son nom avait été évoqué pour remplacer Leonardo au PSG.