Mercato - Officiel : Dall’Oglio débarque à Montpellier !

Publié le 1 juin 2021 à 17h23 par La rédaction mis à jour le 1 juin 2021 à 17h26

S’étant lancé à la recherche du successeur de Michel Der Zakarian, Montpellier vient de nommer Olivier Dall’Oglio, précédemment à Brest, sur son banc de touche.