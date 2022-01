Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - Officiel : Clément remplace Kovac à Monaco !

Publié le 3 janvier 2022 à 18h36 par La rédaction mis à jour le 3 janvier 2022 à 18h41

L’AS Monaco a annoncé ce lundi l’arrivée de Philippe Clement, qui a quitté le Club Bruges pour prendre la succession de Niko Kovac.

Les Monégasques ne sont pas restés longtemps sans entraineur. Deux jours seulement après le départ de Niko Kovac, l’AS Monaco a officialisé l’arrivée de Philippe Clement, qui était annoncé comme le grand favori. L’ancien du Club Bruges a paraphé un contrat de trois saisons en faveur de Monaco et sera donc sur le banc le 9 janvier prochain, pour son premier match de Ligue 1 face au FC Nantes. « Nous sommes heureux de l’arrivée de Philippe Clement à l’AS Monaco » a expliqué Oleg Petrov, vice-président de l’AS Monaco. « Sa capacité démontrée à tirer le meilleur de groupes jeunes et talentueux tout en atteignant des objectifs toujours plus élevés au cours de sa carrière en font la personne idoine pour poursuivre de façon logique, et avec une ambition intacte, le chapitre que nous avons ouvert en début de saison dernière visant à ramener durablement l’AS Monaco dans l’élite du football français et sur la scène européenne ».