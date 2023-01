Mercato - Officiel : C'est annoncé, l'OM peut boucler un incroyable retour

La rédaction

Arrivé durant l’été 2021, Florian Thauvin quitte déjà les Tigres. Son aventure mexicaine n’aura duré qu’un an et demi et le champion du monde 2018 aurait certainement préféré avoir une carrière comme celle d’André-Pierre Gignac. Mais en raison d’un règlement limitant les joueurs étrangers au sein du club mexicain, les Tigres ont mis fin au contrat de Florian Thauvin. Annoncé à l'OM, ce dernier pourrait retrouver son ancien club librement et gratuitement.

Au total, Florian Thauvin aura disputé 35 matchs et marqué huit petits buts avec les Tigres. Son aventure avait mal débuté avec une expulsion dès son premier match. Pas la meilleure façon de créer une bonne relation avec ses supporters.





Comunicado Oficial. — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) January 23, 2023

Les Tigres annoncent le départ de Florian Thauvin

La carrière d’André-Pierre Gignac dans ce même club des Tigres avait de quoi faire rêver Florian Thauvin. Malheureusement pour lui, il ne sera jamais parvenu à imiter son ancien partenaire en Bleu et à Marseille. L’histoire entre les Tigres et le natif d’Orléans a pris fin, comme annoncé par le club mexicain via un communiqué officiel : « la décision a été prise de mettre fin à la relation de travail avec le joueur, Florian Tristán Mariano Thauvin. Nous remercions Florian pour les efforts et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l’année et demie qu’il a passée avec nous et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets. »

Un retour libre et gratuit à l’OM ?

Avec résiliation du contrat de Florian Thauvin, un départ à l'OM est de plus en plus crédible. En effet, le club phocéen a désormais la possibilité de boucler un transfert à 0€ pour son ancien joueur.