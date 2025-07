Mercato : Nouvelle attaquant à l’OM, c’est déjà terminé ?

À la recherche d’un attaquant pour épauler Amine Gouiri la saison prochaine, l’OM s’était renseigné sur Giacomo Raspadori. Mais selon la presse italienne, l’avant-centre de Naples privilégierait une poursuite de sa carrière en Serie A. Un coup d’arrêt pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, contraints de se tourner vers une autre piste.

Après une saison remplie de rebondissements, mais in fine réussie, l’OM a décroché la deuxième place du championnat, synonyme de qualification directe en Ligue des champions. Une compétition qui rajoutera, au minimum, huit matchs à Roberto De Zerbi et ses hommes. Le tacticien italien aura alors à cœur de bien figurer dans cette compétition. Pour ce faire, le coach de l’OM aura besoin d’une plus grosse profondeur de banc, notamment au poste de numéro 9, où l’OM s’est beaucoup reposé sur Amine Gouiri durant toute la deuxième partie de saison.

L’OM piste Nicolo Schira...

Pablo Longoria et Medhi Benatia s’attellent donc à la tâche et sont à la recherche d’un attaquant pour venir concurrencer le buteur algérien de l’OM. D’après les informations de Nicolo Schira, le club du sud de la France se serait d’ailleurs renseigné et aurait montré de l'intérêt pour Giacomo Raspadori, attaquant du Napoli. Estimé à 25 M€ par le site spécialisé Transfermarkt, le joueur italien de 25 ans a disputé 26 matchs de championnat durant la saison dernière et a inscrit 6 buts pour 1 passe décisive. Des statistiques à relativiser puisqu’il n’a connu que 11 titularisations durant cet exercice.