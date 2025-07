OM : Le transfert surprise qui va régaler De Zerbi !

La rédaction

Roberto De Zerbi reste à l’OM, et les dirigeants veulent le mettre dans les meilleures conditions. Pablo Longoria et Medhi Benatia s’activent pour offrir des renforts à l’Italien, et Timothy Weah, le joueur de la Juventus, pourrait être l’un d’eux. Une piste séduisante qui renforcerait l’aile droite marseillaise et qui régalerait le coach italien.

Alors que son départ semblait être une possibilité cet été, Roberto De Zerbi a finalement choisi de poursuivre l’aventure avec l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia s’attellent donc à lui apporter des garanties sportives, avec la volonté de bâtir un effectif compétitif pour la prochaine Ligue des champions.

Une recrue parfaite à l’OM ? Pour ce faire, les dirigeants marseillais cibleraient, d’après Fabrizio Romano, Timothy Weah. Le joueur de la Juventus viendrait occuper un rôle similaire à celui de Facundo Medina à l'OM sur le côté gauche, mais à droite : un double poste. L’international américain évoluerait en tant que latéral dans une défense à quatre et en tant qu’ailier dans une phase offensive en 3-4-2-1, explique La Provence.