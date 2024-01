Mercato : Nouvel échec annoncé pour Zidane ?

Axel Cornic

Zinédine Zidane n’a toujours pas trouvé de poste, avec notamment la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France qui lui a coupé l’herbe sous le pied. Cela va bientôt faire trois ans qu’il a quitté le Real Madrid et pour le moment, aucune véritable solution ne semble se présenter pour boucler un retour que tout le monde attend.

Considéré comme l’un des meilleurs entraineurs de sa génération, ou en tout cas l’un des plus victorieux avec notamment trois Ligues des Champions, Zinédine Zidane est absent de la scène footballistique depuis presque trois ans. Parti du Real Madrid en juin 2021, le Français n’a plus retrouvé de poste... même si les occasions n’ont pas manqué.

Le Real Madrid a fait son choix

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a pensé à lui à maintes reprises, mais Zidane n’avait qu’une seule obsession : l’équipe de France. En tout cas jusqu’à l’hiver 2023, puisque Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026 et lui a donc barré la route. Un nouvel échec est arrivé tout récemment, puisqu’alors qu’un possible retour au Real Madrid était évoqué, Carlos Ancelotti a lui aussi prolongé son contrat et devrait rester en place jusqu’en 2025.

Allegri aimerait aller jusqu’en 2026