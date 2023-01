Mercato : Nouveau phénomène du PSG, ça s'active pour son avenir

Pierrick Levallet

À 17 ans, El Chadaille Bitshiabu est considéré comme l'un des grands espoirs du PSG. Le défenseur central est vu comme une belle promesse pour l'avenir. D'ailleurs, le club de la capitale pourrait bien lui donner un rôle plus important à l'avenir. Alors que son contrat expire en juin 2024, la direction parisienne envisage de prolonger El Chadaille Bitshiabu.

Ayant une réputation de dénicheur de talents, Luis Campos pourrait bien se servir du centre de formation du PSG pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Ces derniers jours, l’entraîneur parisien prend un malin plaisir à donner du temps de jeu à certains cracks parisiens, comme Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu ou encore Ismaël Gharbi. Luis Campos l’a compris, Christophe Galtier compte sur les jeunes. Il s’est donc activé sur deux dossiers récemment.

Campos a déjà scellé l’avenir de deux cracks

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé les premiers contrats professionnels d’Ilyes Housni et d’Ayman Kari. Les deux jeunes sont considérés comme des promesses d’avenir et le club de la capitale compte visiblement sur eux pour les années à venir. Et un troisième crack du PSG occuperait Luis Campos.

Le PSG va passer à l’action pour Bitshiabu