Mercato : Nouveau coup de théâtre pour le prochain transfert du PSG ?

Feu vert pour Matvey Safonov ? A en croire la presse russe, le portier du Krasnodar aurait enfin versé la pension alimentaire à son ex-femme. Le gardien est donc autorisé à quitter le territoire russe afin de se rendre en France et signer son contrat au PSG. Questionné sur ce paiement, l'avocat de son ex-femme n'a pas souhaité confirmé ces informations.

Le PSG espérait annoncer sa première recrue estivale, Matvey Safonov, dès l'ouverture du mercato ce lundi. Le club parisien avait accueilli le portier russe dans ses locaux il y a quelques jours pour lui faire passer sa visite médicale et acter son arrivée. Sauf que le portier du Krasnodar n'était pas autorisé, ces derniers jours, à quitter le territoire russe.

Safonov autorisé à se rendre en France ?

Comme annoncé par la presse étrangère, Safonov était sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire russe en raison d'un conflit judiciaire avec son ex-femme. Pour cela, le portier du Krasnodar devait s'acquitter d'une somme de 640 000€. Un montant qui serait arrivé dans les comptes d'Anastasia Kazachek selon les informations du média russe Championnat.

L'avocat de son ex-femme ne confirme pas