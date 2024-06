Mercato : Divorce, clash… La prochaine recrue du PSG réagit à la polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG aurait bouclé un premier transfert. Ces derniers jours, Matvey Safonov se serait rendu à Paris pour passer sa visite médicale et s'engager avec le club de la capitale. Mais depuis, le portier du Krasnodar n'aurait plus le droit de quitter la Russie en raison d'un conflit qui l'oppose à son ex-femme. Explications.

Matvey Safonov. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le gardien du Krasnodar devrait devenir la première recrue estivale du PSG. Age de 25 ans, il arrive pour prendre la place de Keylor Navas et concurrencer Gianluigi Donnarummma. Il y a quelques jours, Safonov a fait le déplacement jusqu'à Paris pour passer sa visite médicale et boucler un transfert estimé à 20M€. Une opération qui pourrait être officialisée après le lancement du mercato prévu le 10 juin prochain. A moins que cette annonce soit reportée en raison de la situation personnelle du gardien russe.

Safonov doit trouver un accord avec son ex-femme

Comme indiqué par de nombreux médias, Safonov ne serait plus autorisé à quitter le territoire russe en raison d'un différend avec son ex-femme au sujet d'une pension alimentaire non-réglée. Pour que cette interdiction soit levée, le portier doit verser près de 600 000€ à Anastasia Safonova. Malgré cette décision de justice, Safonov a pu se rendre à Minsk pour participer à un match amical face à la Biélorussie ce vendredi.

« Ce ne sont que des rumeurs »