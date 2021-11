Foot - Mercato

Mercato : Newcastle a fixé sur son budget pour le recrutement !

Publié le 9 novembre 2021 à 10h55 par La rédaction mis à jour le 9 novembre 2021 à 10h56

Désormais en position de force sur le marché, Newcastle devrait disposer d’une enveloppe de 58M€ pour le mercato de janvier.