Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Neuer, Nübel... Le Bayern Munich pousse un coup de gueule !

Publié le 23 avril 2020 à 22h50 par La rédaction

À travers un communiqué publié ce jeudi, Karl-Heinz Rummenigge a haussé le ton au sujet de l'arrivée d'Alexander Nübel, que ne voit pas d'un très bon œil Manuel Neurer.