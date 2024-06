Mercato : Négociations entamées avec Zidane, la presse étrangère lâche une bombe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il ne cache pas son intention de retrouver un banc, Zinedine Zidane serait en discussion avec la Juventus afin de prendre la succession de Massimiliano Allegri. L’information est divulguée par le média espagnol OK Diario, et ce alors que Thiago Motta semble tenir la corde pour devenir le prochain entraîneur turinois.

« J’ai pris une pause. C’est une grande pause. Mais c’est pas grave. Un moment donné, on verra ce qui va se passer et s’il faut remettre le couvert, on le fera. Mais ça me manque de temps en temps ». Relancé ces derniers jours sur la question de son avenir dans un entretien accordé au Média Carré , Zinedine Zidane a de nouveau affiché sa volonté de reprendre du service prochainement, mais où ? Les options sont limitées pour l’ancien technicien du Real Madrid.

Des négociations entre Zidane et la Juventus ?

Exigeant pour son retour dans le football, Zinedine Zidane serait en négociation avec la Juventus si l’on en croit le média OK Diario . Massimiliano Allegri parti, la formation turinoise se cherche un nouvel entraîneur et lorgnerait ainsi son ancien joueur, et ce malgré les informations de la presse italienne qui indiquaient que Thiago Motta était proche d’être nommé.

La destination idéale pour Zizou ?