Mercato : Négociations en cours entre le PSG et Mbappé

C'était un secret de Polichinelle, ça a été officialisé par Kylian Mbappé : il va quitter le PSG cet été. Après 7 ans passés avec le club de la capitale, l'international français va partir libre, vraisemblablement pour le Real Madrid. Alors que le PSG n'a donc aucun mot à dire sur le départ de Mbappé, cela n'empêcherait pas certaines négociations en coulisses.

Face à l'OL, Kylian Mbappé a donc disputé son dernier match sous le maillot du PSG. Il a ainsi terminé sur un trophée, remportant la Coupe de France. Mais voilà que le lien ne serait pas totalement rompu avec Mbappé et le PSG. En effet, même si le capitaine de l'équipe de France s'en va librement, le club de la capitale espère négocier certaines conditions du départ de son futur ex-joueur. Depuis l'été dernier et la réintégration de Kylian Mbappé après sa mise à l'écart, il est question d'un abandon de primes de l'ordre de 100M€. A cela, il a été expliqué par certains que le PSG voudrait récupérer un pourcentage de la prime à la signature de Mbappé avec le Real Madrid.

« Le PSG espère ne pas dépenser entre 100 et 200 millions d'euros »

Les modalités du départ de Kylian Mbappé du PSG seraient donc en train d'être négociées. Lors d'un chat pour Le Parisien , Dominique Séverac a d'ailleurs expliqué : « Oui, il y a encore des discussions sur l'abandon de primes. Le PSG espère ne pas dépenser entre 100 et 200 millions d'euros qu'il avait prévu de verser à l'attaquant. Des sommes vertigineuses ».

« Les discussions sont âpres »