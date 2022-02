Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : Le gros coup de gueule de Conte sur les départs à Tottenham !

Publié le 4 février 2022 à 15h40 par B.L.

Cet hiver, Tottenham a notamment vu partir quatre joueurs de son effectif. Un chiffre trop conséquent au goût d'Antonio Conte.