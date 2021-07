Foot - Mercato - Nantes

Mercato - FC Nantes : Le prochain club de Jean-Kévin Augustin déjà identifié ?

Publié le 31 juillet 2021 à 15h40 par La rédaction

Auteur d'une saison blanche au FC Nantes, Jean-Kévin Augustin ne devrait pas poursuivre sa carrière chez les Canaris. Le club turc de Fenerbahçe semble prêt à le relancer.