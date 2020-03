Foot - Mercato

Mercato : Fekir afficherait une tendance claire pour son avenir !

Publié le 1 mars 2020 à 9h02 par H.G.

Auteur d’une bonne saison avec le Real Betis, Nabil Fekir attirerait le regard de plusieurs écuries. Cependant, l’international français n’aurait pas l’intention de changer d’air l’été prochain à en croire la presse espagnole.