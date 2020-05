Foot - Mercato - Montpellier

Mercato - Montpellier : Hilton se prononce sur sa retraite

Publié le 20 mai 2020 à 21h20 par La rédaction

À 42 ans, Vitorino Hilton a décidé de prolonger son contrat d'une année avec Montpellier, mais le défenseur avoue que cette saison sera probablement la dernière.