Foot - Mercato

Mercato : Mis sous pression par le PSG, Le Real Madrid passe à l'attaque

Toujours à la recherche de jeunes talents, le Real Madrid se pencherait sur le milieu anglais Jude Bellingham. Le club madrilène serait même très bien avancé dans le dossier et pourrait débourser 100M€ pour s’attacher les services du joueur du Borussia Dortmund. Mais les Merengue ne seraient pas seuls sur le dossier et pourraient donc décider de passer à la vitesse supérieure.

Avec Edouardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo ou encore Vinicius Jr, l’avenir du Real Madrid est entre de bonnes mains. Depuis plusieurs années, le club madrilène est toujours à la recherche de jeunes talents. Et le président Florentino Pérez ne compte pas s’arrêter là et serait fortement intéressé par Jude Bellingham. Il pourrait débourser 100M€ pour s’attacher les services du milieu anglais. Mais le Real Madrid ne serait pas le seul sur le dossier.

Real Madrid want to secure the signing of Jude #Bellingham from Borussia Dortmund before open summer market. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚪️ #RMCFLiverpool are also interested in signing the English player. 🔴