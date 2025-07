Mercato : Mis à la porte, il va échapper à l’OM ?

Alexis Brunet

Après six mois en prêt la saison dernière, Ismaël Bennacer aurait des chances de revenir à l’OM, qui est toujours en négociations avec l’AC Milan. Toutefois, la possibilité que l’Algérien échappe à Marseille existe aussi clairement, car les dirigeants milanais qui n’en veulent plus l’ont proposé à la Juventus de Turin dans le cadre d’un possible échange avec Dusan Vlahovic.

Cet été, l’OM a déjà renforcé son milieu de terrain avec l’arrivée d’Angel Gomes. L’Anglais tentera d’apporter son petit plus, qui a par moment fait le bonheur du LOSC. Mais avant la fin du mercato, le club phocéen pourrait être tenté d’offrir un nouveau renfort dans ce secteur de jeu à Roberto De Zerbi.

L’OM négocie pour Bennacer Après six mois en prêt la saison dernière, Ismaël Bennacer figurerait toujours dans les petits papiers de l’OM, qui avait décidé de ne pas lever son option d’achat car trop élevée (12M€). Pablo Longoria négocie donc avec l’AC Milan pour tenter de faire baisser le prix du milieu de terrain qui était très apprécié par Roberto De Zerbi.