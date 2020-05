Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Ibrahimovic en pleine réflexion pour son avenir

Publié le 19 mai 2020 à 18h40 par La rédaction mis à jour le 19 mai 2020 à 18h55

Alors qu’il est annoncé comme potentiel partant, Zlatan Ibrahimovic ne serait pas fermé à l’idée de rester au Milan AC.