Mercato - Milan AC : Ibrahimovic affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 5 décembre 2021 à 22h40 par La rédaction

Lié contractuellement au Milan AC jusqu'à la fin de la saison, Zlatan Ibrahimovic n'a pas caché son envie de poursuivre sa carrière en Italie et de prolonger son bail.