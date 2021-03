Foot - Mercato - AC Milan

Mercato : L'AC Milan veut conserver Tomori !

Publié le 27 mars 2021 à 10h07 par La rédaction

Alors qu’il n’était pas utilisé par Frank Lampard à Chelsea, Fikayo Tomori semble s’être imposé dans la défense centrale de l'AC Milan. Le joueur aurait convaincu Franco Baresi, qui voudrait le garder cet été.