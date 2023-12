Mercato : Messi a passé un coup de fil inattendu pour son transfert

Pierrick Levallet

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Lionel Messi n’aura connu que trois clubs. L’Argentin a passé le plus clair de son temps au FC Barcelone, et s’est accordé une aventure de deux ans au PSG entre 2021 et 2023. Aujourd’hui, le champion du monde évolue à l’Inter Miami, où il s'est engagé libre après son départ du PSG. Mais il aurait pu évoluer dans un quatrième club.

Messi a failli signer à l'Inter

Alors qu’il était encore très jeune, Lionel Messi impressionnait déjà tout le monde. La star de désormais 36 ans s’était notamment faite remarquer par l’Inter lorsqu’il évoluait avec les U19 de l’Argentine. Mais finalement, l’affaire ne s’est jamais faite. Massimo Moratti a néanmoins fait savoir que Lionel Messi avait bien contacté les Nerazzurri .

«Il m'envoyait son maillot chaque année»