Mercato : Messi a fixé une date cruciale, le PSG doit agir vite

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une offrande pour Kylian Mbappé vendredi contre Angers, Lionel Messi a confirmé son statut de meilleur passeur de Ligue 1. En revanche, l’attaquant du PSG n’est toujours pas fixé sur son avenir. Alors que Paris et le FC Barcelone se bousculent, l’international argentin espère juste être fixé avant la fin de la saison.

La situation va rapidement devenir urgente. Après deux saisons au PSG, Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le club de la capitale. Et même s’il a une option pour étendre son bail d’une année supplémentaire, Messi est encore loin de le faire. Pour le moment, on semble plus proche d’un départ qu’autre chose.

Le PSG patine, le Barça veut en profiter

Le PSG va devoir se positionner rapidement car pendant ce temps, le FC Barcelone avance ses pions. Le club catalan n’a jamais caché qu’il était tenté par un retour de Lionel Messi, deux années après son départ imprévu.

Neymar s’occupe d’un transfert au PSG, il raconte https://t.co/0kqQQacAHg pic.twitter.com/wWtOrM6xLF — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Messi a fixé sa deadline