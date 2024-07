Mercato : Mbappé au Real Madrid, les premiers chiffres sont déjà fous !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

C’est ce mardi, 12h, que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid sera officialisée. Un événement mondial, qui sera suivi par toute la planète foot, et dont les chiffres affolent déjà tous les compteurs…

Kylian Mbappé va réaliser son rêve dans quelques minutes. Le champion du monde français va devenir, officiellement, un joueur du Real Madrid. Après sept saisons passées au PSG, l’attaquant arrive libre de tout contrat chez les Merengue. Pour l’Espagne, c’est le transfert du siècle. Et les chiffres qui entourent cette opération le prouvent…

Le révélateur des réseaux sociaux

L’agence de marketing sportif américaine Samba Digital, fondée par le Français Frédéric Fausser, s’est penchée sur les réseaux sociaux, véritable thermomètre des tendances sociales, sociétales mais également sportives. Et les chiffres donnent le tournis… Dans les 48 heures qui ont suivi l’annonce du Real Madrid concernant la venue de Kylian Mbappé, le club a gagné 3,2 millions de followers, soit 30 fois plus que sa croissance habituelle ! De son côté, le natif de Bondy a lui aussi fait le plein : +3,2 millions sur ses comptes sociaux, soit 90 fois plus que sa croissance habituelle…

Un coup en or

Après un Euro 2024 complètement manqué, Kylian Mbappé est attendu au tournant dans cette nouvelle aventure du Real Madrid. Mais avant même d’avoir enfilé la tunique merengue, l’opération est déjà un coup en or. Dans les sphères sociales et financières, les dirigeants madrilènes ont déjà un aperçu de la puissance d’une telle opération. Toujours selon Samba Digital, la vidéo d’annonce a déjà généré 130 millions d’impressions sur Instagram avec 11 millions d’engagement et plus d’un million d’euros de valeur média.