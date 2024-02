Mercato : Mbappé au Real Madrid, le PSG prépare sa vengeance

Axel Cornic

La bombe du Parisien a enflammé l’actualité ce samedi, avec Kylian Mbappé qui aurait d’ores et déjà décidé de rejoindre le Real Madrid au terme de son contrat. Des informations qui ne sont pas confirmées par tout le monde et après RMC Sport, c’est au tour de AS en Espagne d’évoquer un Paris Saint-Germain encore dans le coup pour prolonger sa star.

Nous sommes peut-être à un moment clé de l’interminable feuilleton Mbappé. En fin de contrat avec le PSG et libre de s’engager avec d’autres clubs depuis le 1er janvier dernier, l’attaquant français aurait d’ores et déjà tranché pour son avenir... et ça ne devrait pas plaire au club de la capitale.

Mbappé vers le Real Madrid ?

D’après les informations du Parisien , Mbappé aurait pris une décision pour son avenir et cela le mènerait vers un départ du PSG, après sept saisons. Sa destination n’est autre que le Real Madrid, qui devrait donc enfin mettre un terme à un serpent de mer qui dure depuis bien trop longtemps et ponctué notamment par la prolongation de 2022, qui avait grandement agacé en Espagne.

Le PSG n’a pas du tout déposé les armes