Mercato - Rennes : Terrier vers un cador de Premier League ?

Publié le 17 mai 2022 à 15h28 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 17 mai 2022 à 15h31

Auteur d'une excellente saison avec le Stade Rennais, Martin Terrier figurerait sur les tablettes de Tottenham pour le mercato estival à venir.