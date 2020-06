Foot -Mercato - OM

Mercato - OM : Un concurrent en moins pour cet attaquant de Ligue 2 ?

Publié le 27 juin 2020 à 1h30 par La rédaction

Annoncé notamment sur les tablettes de l'OM, Adrian Grbic aurait vu un de ses courtisans se retirer de la course.

Villas-Boas l’a fait savoir, il souhaite un nouvel attaquant la saison prochaine. Alors que la priorité pour renforcer le secteur offensif de l'OM reste M’Baye Niang (Rennes), la piste menant à Adrian Grbic serait toujours d'actualité. Auteur d’une grosse saison, l'Autrichien aurait attiré les regards et de nombreux clubs de Ligue 1 seraient intéressés par son profil. À 23 ans, l'attaquant évolue actuellement du côté du Clermont Foot, avec qui il a marqué 17 buts en 26 matchs de Ligue 2 cette saison. De solides prestations qui pourraient forcer les clubs intéressés à sortir le chéquier pour joueur de Clermont, et le club serait intransigeant pour Adrian Grbic. Une intransigeance qui aurait convaincu un club de Ligue 1 d'abandonner cette piste.

Brest abandonne le dossier Grbic