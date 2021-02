Foot - Mercato

Mercato : Marcelo Bielsa fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 23 février 2021 à 11h05 par La rédaction mis à jour le 23 février 2021 à 11h08

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Leeds United, Marcelo Bielsa a ouvert la porte à une prolongation au sein du club anglais.