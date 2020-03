Foot - Mercato - Betis

Mercato : Marcelo Bielsa bientôt en Liga ?

Publié le 7 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Actuellement entraîneur de Leeds United, en Championship (D2 Anglaise), Marcelo Bielsa a été contacté par un club Espagnol actuellement en difficulté.

En course pour une montée en Premier League, Leeds United se porte très bien sous la tutelle de Marcelo Bielsa. « El Loco », arrivé en juin 2018 du côté de la Championship, a déjà manqué la montée la saison dernière. Mais cette saison semble être la bonne pour lui, et son contrat court jusqu’à la fin de saison. Mais si Leeds parvient à accrocher la montée en Premier League, Bielsa pourrait prolonger son aventure en Angleterre…

Des contacts avec le Betis