Mercato : Marcelino va boucler un gros coup à l'OM

Pape Gueye ne devrait pas porter le maillot de l'OM la saison prochaine. Le joueur sénégalais aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat, qui prend fin en juin prochain. Comme annoncé par la presse espagnole, et confirmé par un proche du dossier, le milieu de terrain devrait rejoindre le Villarreal de son ancien entraîneur Marcelino.

Entre Pape Gueye et Pablo Longoria, les relations ont été glaciales ces dernières semaines. Le président de l'OM avait demandé à son joueur de quitter Marseille lors du dernier mercato hivernal. « Pape Gueye, on lui a proposé plusieurs prolongations, et moi, comme président, je dois défendre l’intérêt du club. La non-réponse, c’est ne pas respecter le club. Nous, on souhaite qu’il trouve une porte de sortie » avait confié le responsable espagnol. Finalement, Gueye est resté à l'OM et a même pu retrouver une place de titulaire grâce à Jean-Louis Gasset.

Gasset l'a relancé

« J’ai parlé avec la direction. Si vous me donnez une mission, j’aimerais avoir tous les atouts. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup. Ce qui s’est passé hier, ce n’est pas mon problème » avait expliqué le coach de l'OM au moment du retour de Gueye. Pour autant, la situation n'a pas bougé d'un poil. Le contrat du joueur expire toujours en juin prochain et les discussions semblent totalement à l'arrêt.

Marcelino va récupérer Gueye la saison prochaine