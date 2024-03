Mercato : Marcelino claque la porte de l’OM et dévoile un regret

Thibault Morlain

En septembre dernier, Marcelino décidait de claquer la porte alors que l’OM était en pleine crise. L’Espagnol ne sera donc resté que quelques semaines à peine comme entraîneur du club phocéen. A l’aube de revenir au Vélodrome avec Villarreal, Marcelino est revenu sur les conditions de son départ de l’OM.

Au début de saison, l’OM a été frappé de plein fouet par une violente crise. Et tout a basculé suite à une réunion houleuse entre la direction olympienne et les groupes de supporters. Des menaces auraient alors été prononcées à l’encontre de Pablo Longoria et compagnie, ce qui n’a pas été sans conséquences. Estimant que les conditions n’étaient plus réunies pour travailler dans de bonnes conditions, Marcelino a décidé de claquer la porte de l’OM, lui qui avait pourtant été nommé entraîneur du club phocéen quelques semaines seulement auparavant. Mais le voilà aujourd’hui de retour à Marseille à l’occasion du match d’Europa League entre l’OM et Villarreal, club que Marcelino entraîne désormais.

« J'aurais bien aimé que mon contrat se termine de façon normale »

En conférence de presse ce mercredi avant le match entre l’OM et Villarreal, Marcelino n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur son bref passage au sein du club phocéen. L’Espagnol a notamment été interrogé sur son départ de l’OM et il a alors émis le regret de ne pas avoir été jusqu’au bout de son contrat : « Quand je suis arrivé ici, j'aurais bien aimé que mon contrat se termine de façon normale. Mais il y a eu des circonstances qui ont empêché cela. Je me concentre sur le présent. Le passé est une histoire vécue de laquelle on apprend toujours des choses ».

« C'était plus court que ce que je le désirais »