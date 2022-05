Mercato : Manchester United cible une jeune pépite de l’Ajax !

Foot - Mercato

Récemment arrivé au club, le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, aurait transmis une short-liste de joueurs qu’il aimerait bien voir débarquer chez les Reds Devils, parmi eux, on retrouve Jurrien Timber…

Manchester United a connu une saison compliquée, peu en vue en coupe d’Europe et terminant in-extremis 6ème de Premier League, les Red Devils ont décidé d’opérer à de grands changements, à commencer par le poste d’entraîneur. En effet, après avoir licencié Ole Gunnar Solskjaer, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag a débarqué à Old Trafford, après l'intérim assuré par Ralf Rangnick. Et l’entraîneur Néerlandais ne perdrait pas de temps, il s’activerait déjà à renforcer son équipe et sa première cible serait un des ses anciens joueurs. Selon Florian Plettenberg, reporter pour Sky Sport , le jeune défenseur central Jurrien Timber serait une des cibles prioritaires de Ten Hag. Le jeune joueur de 20 ans serait prêt à quitter l’Ajax, mais le Bayern serait également sur le dossier. Affaire à suivre.

As reported: #Timber is one of the transfer targets this summer. Ten Hag has got a high opinion about the central defender. Important stage now for Timber and his management. Timber can imagine to leave Ajax. He’s also on the list of FC Bayern. #MUFC @SkySportNews https://t.co/ronGs1sa0z