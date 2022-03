Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Une offre XXL a été dégainée pour Bruno Fernandes !

Publié le 25 mars 2022 à 22h40 par La rédaction

En coulisses, les dirigeants de Manchester United s'activeraient pour boucler la prolongation de Bruno Fernandes. Le joueur portugais pourrait signer un nouveau contrat, avec à la clé une forte revalorisation salariale.