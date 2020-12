Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Un nouveau contrat en or pour Rashford ?

Publié le 20 décembre 2020 à 15h10 par H.K.

De plus en plus adoré du côté de Manchester United, Marcus Rashford pourrait bientôt faire l’objet d’une offre de prolongation de contrat colossale de la part des Red Devils.