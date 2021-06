Foot - Mercato

Mercato : Un prix astronomique est fixé pour Jadon Sancho !

Jadon Sacho se rapproche de plus en plus de Manchester United. Mais Dortmund demande un montant un peu plus important que celui qu’offrent les Red Devils pour le moment.