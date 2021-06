Foot - Mercato

Mercato : L'opération Sancho se précise pour Manchester United !

Publié le 7 juin 2021 à 10h43 par La rédaction mis à jour le 7 juin 2021 à 10h44

Alors que Jadon Sancho était déjà sur les tablettes de Manchester United l'année dernière, le Borussia Dortmund pourrait perdre quelques millions pour avoir repoussé le transfert de l'Anglais.