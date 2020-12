Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Manchester United intéressé par une ancienne piste du Barça ?

Publié le 30 décembre 2020 à 14h50 par La rédaction mis à jour le 30 décembre 2020 à 14h52

En quête d’un nouvel arrière droit, Manchester United aurait jeté son dévolu sur Max Aarons de Norwich City, lui qui était proche du FC Barcelone cet été.