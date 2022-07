Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo prêt à un gros effort pour son transfert ?

Publié le 25 juillet à 10h10 par Quentin Guiton

Le feuilleton Cristiano Ronaldo connait un nouveau rebondissement chaque jour. Le dernier en date : le désir du Portugais de rejoindre l’Atlético Madrid ! Seulement, l’opération serait compliquée voir irréalisable d’un point de vue financier pour les Colchoneros. Mais Ronaldo est prêt à faire n’importe quoi pour pouvoir jouer à Madrid la saison prochaine…

Cristiano Ronaldo est déterminé à quitter Manchester United cet été. Un an seulement après son incroyable retour, le Lusitanien est frustré par la situation de son club. Pas qualifié pour la Ligue des champions l’année prochaine, Manchester United déçoit Ronaldo qui veut encore gagner des titres. Dès lors, le nom du Portugais a été lié à plusieurs clubs. Le dernier en date : l’Atlético Madrid ! L’ancienne légende du Real aurait même déjà convaincu Diego Simeone de le faire venir ! Seulement, l’opération serait impossible pour le moment pour les Colchoneros d’un point de vue financier…

Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une réponse de l'Atlético pour son transfert https://t.co/raPmSCWMCT pic.twitter.com/bQNB7xmBFA — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

L’Atlético doit vendre

Mais il existerait tout de même une solution pour rendre possible l’opération Cristiano Ronaldo. Ainsi, comme l’assure Marca , l’Atlético doit se séparer de deux joueurs pour faire de la place au quintuple Ballon d’Or. Si le premier départ devrait être celui d’Alvaro Morata, le second se jouerait entre Saul et Thomas Lemar, deux éléments au salaire élevé.

CR7 prêt à faire un effort !

Et ça ne s’arrête pas là. Le quotidien espagnol rajoute que Cristiano Ronaldo envisagerait même de baisser drastiquement son salaire pour rendre le transfert viable. Un nouveau signe qui témoigne de la volonté de Ronaldo de jouer pour l’Atlético Madrid la saison prochaine…