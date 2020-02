Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Pourquoi Raiola a calmé le jeu avec MU pour Pogba…

Publié le 27 février 2020 à 5h10 par La rédaction

Après une nette montée de tension avec Manchester, l’agent de Pogba Mino Raiola avait rapidement calmé le jeu. On comprend pourquoi aujourd’hui. Explication.

Alors qu’une très nette montée de tension était apparue il y a quinze jours entre l’agent de Paul Pogba et Manchester United, Mino Raiola a très rapidement calmé le jeu, indiquant que son joueur, dont la volonté de départ est affirmée clairement, souhaitait se concentrer sur la fin de saison avec son club.

Raiola espère obtenir un prix de départ à la baisse

Aujourd’hui, on pourrait disposer d’éléments supplémentaires pour comprendre ce revirement de l’agent de Pogba. En Angleterre, on affirme en effet que l’agent de Pogba aurait eu une conversation avec Ed Woodward, vice-président de Manchester United, concernant le milieu de terrain français afin de trouver un accord ou un compromis pour son transfert. Le clan Pogba aurait demandé aux dirigeants mancuniens un prix de départ de 60M€ plus bonus, là où MU en exige minimum 100, afin de rentre possible son transfert au Real ou à la Juve.