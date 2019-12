Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Lukaku avait prévenu Pogba !

Publié le 23 décembre 2019 à 18h55 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Romelu Lukaku a quitté Manchester United pour rejoindre l’Inter. L’international belge est revenu sur les coulisses de son départ.