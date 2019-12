Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : M’Vila met les choses au clair pour son avenir

Publié le 23 décembre 2019 à 18h40 par A.D.

Arrivé il y a tout juste un an à l’ASSE, Yann M’Vila ne compte pas faire ses valises de si tôt. Comme il l’a très clairement expliqué, le milieu de terrain français n’a pas l’intention de quitter les Verts cet hiver.