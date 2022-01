Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Martial vide son sac après son arrivée à Séville !

Publié le 26 janvier 2022 à 14h25 par La rédaction

En difficulté à Manchester United depuis le début de saison, Anthony Martial est allé chercher du temps de jeu au FC Séville où il veut se montrer. Et pour ce qui est de son avenir, l’international français laisse planer le doute..