Mercato : Manchester City va s'activer pour l'avenir de sa pépite !

Publié le 21 septembre 2021 à 22h33 par La rédaction

Formé au club, Phil Foden est déjà un joueur majeur de l'effectif mancunien. Et cela pourrait se traduire par un nouveau contrat à la hauteur de son talent.