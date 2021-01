Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : La prolongation de De Bruyne chamboulée par… Messi ?

Publié le 5 janvier 2021 à 22h05 par La rédaction

Alors que la presse belge révélait lundi que Kevin De Bruyne aurait recalé ses dirigeants concernant leur proposition de contrat, Lionel Messi ne serait pas étranger à cette situation entre Manchester City et son meneur de jeu.