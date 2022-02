Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Un protégé de Guardiola justifie sa prolongation !

Publié le 1 février 2022 à 14h17 par La rédaction mis à jour le 1 février 2022 à 14h18

Alors que le dossier était sur la table depuis quelques mois, Joao Cancelo vient de prolonger son contrat avec Manchester City. De quoi réjouir le Portugais.