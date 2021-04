Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Deux autres stars de Guardiola bientôt prolongées ?

Publié le 8 avril 2021 à 23h58 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2021 à 23h59

Alors que Manchester City a tout récemment prolongé Kevin De Bruyne, l’écurie britannique ne compterait pas en rester là et pourrait prochainement renouveler les contrats de deux autres de ses joueurs.